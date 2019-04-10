«Манчестер Юнайтед» – «Барселона»: прогноз Евгения Ловчева на матч ЛЧ

Экс-полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». Встреча начнется в 22:00 мск 10 апреля.



Ставка: победа «Барселоны» за 2.00.



«Ну, здесь нельзя обойти вниманием Месси и Суареса. Даже когда у «Барселоны» не идет игра, когда ничего не получается, эти ребята всегда могут взять игру на себя и за счет высочайшего индивидуального мастерства сделать результат. Если бы вне игры были эти футболисты, я бы ставил на ничью или даже на победу «Манчестера». Ну а так как Месси и Суарес в строю, особенно, конечно, это касается Месси, я отдаю предпочтение «Барселоне». Они всегда в состоянии сделать перевес в пользу «Барсы», — сказал Ловчев.

