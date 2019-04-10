«Аякс» — «Ювентус»: прогноз Александра Григоряна на матч 1/4 финала ЛЧ

Экс-главный тренер «Луча-Энергии», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарата» и «Тосно» Александр Григорян дал прогноз на матч «Аякс» — «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: ничья и обе забьют за 4.10.



«Переносимся в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Аякс» принимает «Ювентус». Этот романтичный «Аякс», который вдохнул в нас весну, вдохнул надежду на то, что в футбол могут играть не только денежные мешки, но и молодые и талантливые ребята. Хотелось бы пожелать «Аяксу» удачи в этом матче, но это что касается моих пристрастий.



Что касается реальности, то «Ювентус» — это машина по добыванию результата, перед которой можно снять шляпу по итогам этого сезона. Я думаю, что «Юве» цинично и безжалостно будет стремиться к этому результату.



Но это будет непросто. Мы видели, как «Аякс» играл с «Реалом». Да, «Реал» хромал на две ноги, но речь шла о подавляющем преимуществе, с которым «Аякс» играл против «Реала». Речь шла о том, что «Аякс» унизил «Реал», а не просто переиграл. Сегодня в составе «Аякса» есть пять левоногих игроков. Это футболисты, которые великолепно оснащены технически. Я подчеркиваю это в свете того, что все левоногие игроки «Аякса» великолепно владеют правой ногой.



Что касается тактической оснащённости, то команда подготовлена великолепно, но у сегодняшнего «Аякса» бывают провалы, и достаточно серьёзные. Это говорит не только о молодости команды, но и о несколько авантюрном стиле.



Какие есть аргументы у «Ювентуса»? Удивительная приспосабливаемость к любой из систем, против которой выступает «Ювентус». Эта машина под управлением Аллегри приспосабливается под любую систему и потихоньку добывает свой результат. Так будет и на этот раз, поэтому я ставлю в этом матче на результативную ничью», — сказал Григорян.