«Аякс» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на Лигу чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Аякс» — «Ювентус» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставки: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1.80.



«Аякс» будет принимать одного из фаворитов Лиги чемпионов — «Ювентус». Вроде бы восстановился Криштиану Роналду, он должен будет сыграть. Ну и «Ювентус» не «Реал». Мадридский клуб — разобранный в этом сезоне. Поэтому «Аякс» так здорово себя показал в матчах с мадридцами — куражно, динамично, с хорошим движением и энергией.



«Ювентус» умеет вязать по рукам и ногам соперника. Он умеет заставлять соперника играть в тот футбол, который удобен ему. Особо разбежаться «Аяксу» «Ювентус» не позволит. Да, у туринцев есть определённые проблемы в гостевых матчах, если вспомнить тот же матч с «Атлетико». Но сейчас мы видим, что у «Юве» всё не так плохо в атаке даже без Криштиану и Манджукича. Есть Дибала, Мойзе Кин, забивающий в каждом матче.



«Ювентус», конечно, сделает основную ставку на ответный матч в Турине. И здесь «Аякс» насторожил своей быстрой, реактивной игрой. Аллегри наверняка это учитывает. «Юве» сыграет в Амстердаме практично, прагматично, аккуратно. Если матч завершится вничью, то это устроит гостей. Вряд ли здесь будет так много голов, как в противостоянии «Реала» и «Аякса». Я бы взял вариант «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча».

«Аякс» — «Ювентус». Прогноз: туринцы не повторят ошибок «Реала» «Аякс» ни разу не выиграл в последних девяти домашних матчах с клубами Серии А.