«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на Лигу чемпионов

Экс-футболист, главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Барселоны» за 2.05.



«Мне кажется, что «Манчестер Юнайтед» – не тот соперник, который может создать проблемы «Барселоне». На каком-то этапе, когда пришёл Сульшер, у футболистов появилась мотивация, результаты улучшились. Но не во всех матчах победы были достигнуты за счёт хорошей игры. А ощутимых перемен в игре я так и не увидел, потому что команда как играла от обороны, так в основном и играет, забитые мячи даются очень тяжело. И последние результаты показывают, что его можно обыгрывать, например, как это сделал «Вулверхэмптон» в последнем туре. «Барселона» будет контролировать ход матча. А в первом матче «Манчестеру» на своём поле надо будет стараться забить, у каталонцев будет появляться пространство для атак. И, так как это Лига чемпионов, «Барса» подойдёт со всей серьёзностью к этому матчу.



То, что «Манчестер Юнайтед» прошёл «ПСЖ», было скорее везением. В том матче совпало всё – и быстрый гол после ошибки, и пенальти в конце матча. Мне кажется, что «ПСЖ» после 0:2 недооценил соперника в ответном матче. «Барса» – опытный еврокубковый боец. Также Месси в хорошей форме, и он очень хочет выиграть в Лиге чемпионов, так как уже давно не побеждал в этом турнире. И потом, у «Барсы» есть возможность выиграть три титула в этом сезоне: в чемпионате каталонцы идут на первом месте с отрывом, в Кубке будет финал против «Валенсии». И в Лиге чемпионов, когда находишься на такой стадии, в двух шагах от финала, глупо будет потерять шансы на победу в турнире, к тому же когда такой проходимый соперник, как «Манчестер Юнайтед», — сказал Радимов.