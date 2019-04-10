«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: ставка Майкла Оуэна с коэффициентом 25.0

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Начало встречи 10 апреля 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: Месси откроёт счёт и «Барселона» победит 2:1 за 25.0.



«Это первая встреча в Лиге чемпионов между командами после знаменитой победы «Барселоны» со счётом 3:1 в финале 2011 года. Ту игру я с благоговением наблюдал со скамейки «Уэмбли» в качестве неиспользованной замены «МЮ».



Лионель Месси не смог забить в последних 11 четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов за «Барселону», хотя совершил 49 ударов в этот бесплодный период. Пора прервать эту серию. «Юнайтед» уже проиграл дома «Ювентусу» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Думаю, испанцы своего добьются», — сказал Оуэн.

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