«Аякс» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Аякс» — «Ювентус». Начало встречи 10 апреля 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: тотал матча больше 2,5 мяча за 2.05.



«Ювентус» окончательно зарекомендовал себя фаворитом Лиги чемпионов, понятно, что не единственным. Есть «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», но «Ювентус» как раз в этой четвёрке, которая претендует на победу.



«Аякс» уже прыгнул выше головы, уже преодолел свою планку. Многие предполагают, что игра будет понятна с точки зрения исхода. «Ювентус» как команда более опытная, классная возьмёт и обыграет «Аякс» и пройдёт дальше. Мы говорим о первом матче, в Амстердаме, который уже будет особенным. Спустя многие годы 1/4 финала снова в Голландии. «Аякс» будет максимально мобилизован. Как и во всех матчах этой Лиги чемпионов, будь то «Реал», «Бавария» или «Ювентус», «Аякс» будет играть в атаку.



«Аякс» будет играть в атаку, дабы забить, проявить себя перед своими болельщиками. На мой взгляд, стоит рисковать и брать тотал матча больше 2,5 мяча. Думаю, что «Аякс» обязательно забьёт «Ювентусу», каким бы он ни был хорошим в обороне. Атака «Аякса» разнообразна и сильна. «Ювентус» не позволит себе снова не забить в Лиге чемпионов», — сказал Нобель Арустамян.

«Аякс» — «Ювентус». Прогноз: туринцы не повторят ошибок «Реала» «Аякс» ни разу не выиграл в последних девяти домашних матчах с клубами Серии А.