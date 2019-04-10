«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: ставка Чарли Николаса с коэффициентом 8.40

Бывший форвард ряда шотландских и английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Начало встречи 10 апреля 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: «Барселона» победит со счётом 2:1 за 8.40.



«Нас ждёт потрясающий матч. «Манчестер Юнайтед» находится на краю. Уже есть вопросы о том, является ли Оле-Гуннар Сульшер правильным человеком для команды. Теперь, когда у него есть контракт, результаты ухудшились.

А что с игроками — от кого надо избавляться летом? В этой команде снова чувствуется негативная атмосфера – и «Барселона» может этим воспользоваться. Люку Шоу, например, сегодня придётся часто сталкиваться с Лео Месси. Боюсь, это обернётся трудностями.

Луис Суарес захочет вновь показать себя на «Олд Траффорд», а Месси, на мой взгляд, просто лучший в мире. «МЮ» опасен в контратаках и может наказать за недооценку, но «Барса» всё же сильнее. Ставлю на неё».