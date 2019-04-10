«Аякс» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Амстердаме

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аякс» — «Ювентус» в Лиге чемпионов.



Ставка: обе забьют и «Аякс» не проиграет за 2.75.



«Роналду вроде бы должен подойти к этому матчу. Но не исключаю, что его поберегут, не станут использовать на протяжении всего матча. Всё-таки впереди домашняя игра, где можно будет решить вопросы. А если сейчас выпустить Роналду, а он травму получит, то «Ювентус» останется без лидера на месяц.



«Аякс» уже сотворил сенсацию, выбив «Реал». Да, «Реал», может быть, был не тот, но, как ни крути, это трёхкратный победитель Лиги чемпионов подряд. С «Ювентусом» будет сложнее. Но в амстердамской команде много молодых ребят, голодных до победы. Там все ребята техничные, бегущие, бьющие. На кураже они могут любого растаскать. Нет для них авторитетов.



Думаю, забьют в этом матче обе команды. «Аякс» будет атаковать, искать свои шансы. Он иначе просто не умеет играть. Но, конечно, такой футбол чреват ошибками в обороне, потерями мяча. Пропустит «Аякс» тоже наверняка. Выберу ставку «обе забьют и «Аякс» не проиграет». Думаю, 1:1 здесь вполне реальный счет. «Ювентус» уже дома всё решит в свою пользу».

«Аякс» — «Ювентус». Прогноз: туринцы не повторят ошибок «Реала» «Аякс» ни разу не выиграл в последних девяти домашних матчах с клубами Серии А.