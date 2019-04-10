Бесплатная ставка за точный счёт в матче «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»

Специально для читателей «Чемпионата» стартовал конкурс прогнозов к матчу «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» от букмекерской компании «Фонбет». Призовой фонд составляет 5000 рублей, которые разделят между собой 10 победителей.



Для участия в розыгрыше вам надо угадать точный счёт первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». Прогнозы принимаются исключительно в комментариях к статье с конкурсом прогнозов.



Бесплатную ставку на 500 рублей получат первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счёт встречи. Для участия в конкурсе нужно обязательно зарегистрироваться в БК «Фонбет» до начала матча «Манчестер Юнайтед» — «Барселона», который стартует на «Олд Траффорд» в 22:00 мск, 10 апреля.



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Конкурс прогнозов на матч «МЮ» — «Барселона». Фрибеты на 5000 рублей в призах Оставь прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» и поборись за бонусную бесплатную ставку.