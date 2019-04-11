Букмекеры назвали нового фаворита Лиги чемпионов после начала 1/4 финала

По мнению букмекеров, «Барселона» стала главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. В первом матче 1/4 финала с «Манчестер Юнайтед» каталонцы отпраздновали успех на выезде со счётом 1:0. Коэффициент на итоговый триумф сине-гранатовых в турнире составляет 3.50.



Шансы английских «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» аналитики оценили коэффициентом 4.0. Подопечные Юргена Клоппа разобрались с «Порту» со счётом 2:0, а коллектив Хосепа Гвардиолы уступил на выезде «Тоттенхэму» 0:1.



Поставить на победу «Ювентуса» в Лиге чемпионов в БК «Марафон» можно за 4.60. Туринцы на выезде сыграли вничью 1:1 с амстердамским «Аяксом».



Вероятность итогового успеха «Тоттенхэма» аналитики оценили коэффициентом 15.00. Поставить на «Аякс» можно с коэффициентом 26.00. Сделать ставку на «МЮ» предлагается с коэффициентом 34.00. Наконец, шансы «Порту» эксперты оценили коэффициентом 151.00.



Ознакомиться с турнирной сеткой можно здесь.



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