Эксперты назвали шансы «Тоттенхэма» и «Ман Сити» на полуфинал Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на своем поле победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Сон Хын Мин. Букмекеры оценили шансы команд пройти в полуфинал турнира.



Поставить на выход команды Пепа Гвардиолы в 1/2 финала можно за 1.60. Вероятность того, что «шпоры» на выезде сумеют удержать преимущество, эксперты оценили коэффициентом 2.30.



Ответный матч состоится 17 апреля. Сделать ставку на победу в нем хозяев поля можно за 1.30. Вероятность успеха «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 9.50. На ничью предлагается коэффициент 6.00.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»