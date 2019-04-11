«Славия» — «Челси»: котировки на матч 1/4 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча в рамках 1/4 финала Лиги Европы «Славия» — «Челси». Встреча состоится 11 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 1.70. Шансы «Славии» выиграть соответствуют коэффициенту 5.00. Поставить на ничью можно за 3.80.



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдёт английский клуб, можно за 1.12. Поставить на проход чехов можно с коэффициентом 5.25.



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.95, на ТМ 2,5 гола — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. За 1.85 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа «Челси» со счётом 1:0 (коэффициент 6.50).