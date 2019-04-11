«Ливерпуль» — «Порту»: букмекеры оценили шансы команд на полуфинал ЛЧ

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своём поле победил «Порту» со счётом 2:0. Букмекеры оценили шансы команд пройти в полуфинал турнира.



Поставить на выход команды Юргена Клоппа в 1/2 финала можно за 1.02. Вероятность того, что «драконы» на своём поле сумеют совершить камбэк и пройти в следующий раунд турнира, эксперты оценили коэффициентом 12.00.



Ответный матч состоится 17 апреля. Сделать ставку на победу в нем гостей можно за 2.05. Вероятность успеха португальского клуба оценивается коэффициентом 3.75. На ничью предлагается коэффициент 3.45.



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