«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на 1/4 финала Лиги Европы

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Валенсия» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: «Валенсия» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1.88.



«Команды, естественно, прекрасно знают друг друга. Они продолжают решать задачи в чемпионате. «Вильярреал» борется за сохранение места в Примере. Я думаю, что для него это сейчас приоритетная цель. Ну а «Валенсия» после двух очень хороших встреч против «Севильи» и мадридского «Реала» не сдюжила против «Райо». Но за плохой игрой должна идти хорошая.



Не скажу, что «Валенсия» прямо игру слила и провалила против «Райо», хотя по результату именно этот вывод напрашивается. Но моментов было достаточно плюс незабитый пенальти Дани Парехо. Это хороший щелчок для команды Марселино. Если не пробиться в Лигу чемпионов через чемпионат, то есть хороший шанс сделать это через Лигу Европы. «Валенсия» вполне может добраться до финала. Надо пройти для начала «Вильярреал».



«Валенсия» сделает ставку на ответный матч на «Месталье», где она играет очень убедительно. Задача для первой игры — сыграть максимально аккуратно в обороне, на ноль. Ну и в то же время можно рассчитывать поймать что-то в контратаке. Думаю, матч не должен получиться очень результативным. В матчах чемпионата «Вильярреал» ничего не забивал «Валенсии». Была ничья 0:0 в Вильярреале, на «Месталье» «Валенсия» победила 3:0.



И здесь «Валенсия» постарается эту традицию нынешнего сезона поддержать. Мне кажется, оптимальный вариант здесь — «Валенсия» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча». Коэффициент — 1.88», — сказал Генич.

