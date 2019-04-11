«Арсенал» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу Европы

Комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Наполи». Встреча начнётся в 22:00 мск сегодня, 11 апреля.



Ставка: обе забьют и ТБ 2,5 мяча за 1.80.



«Это игра уровня Лиги чемпионов, причём стадия 1/4 финала и очень хорошие команды играют. Я жду зрелищной, яркой игры с большим количеством моментов. Так как первая игра состоится в Лондоне, я думаю, что «Наполи» постарается непременно забить, показать зубы, показать, что команда может биться-бороться. Ну а то, что «Арсенал» дома будет играть в атаку, это и так понятно. Поэтому моя ставка – обе забьют и тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.



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