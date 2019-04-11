«Арсенал» — «Наполи»: ставка Майкла Оуэна на Лигу Европы с коэффициентом 4.50

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Наполи». Начало встречи 11 апреля 2019 года запланировано на 22:00 мск.

Ставка: результативная ничья за 4.50.



«Вообще «Наполи» ни разу не выиграл в Англии в европейских соревнованиях в восьми предыдущих матчах, но я ожидаю, что клуб Серии А забьёт на «Эмирейтс» и подарит нам классный матч.



«Канониры» выиграли всухую последние три домашних матча во всех турнирах, но проблемы с обороной никуда не делись. У «Наполи» классная атака, так что сухая серия лондонцев, скорее всего, прервётся. Я бы поставил на результативную ничью. Думаю, сегодня будет 1:1 или 2:2», — сказал Оуэн.