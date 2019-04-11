«Арсенал» — «Наполи»: прогноз «Чемпионата» на Лигу Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Наполи». Матч начнётся сегодня, 11 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Арсенала» с нулевой форой за 1.76.



«Арсенал» дома и на выезде — это два разных клуба. Достаточно сказать, что «канониры» одержали победы в семи последних домашних матчах во всех турнирах и в 10 последних матчах на своём поле в рамках АПЛ. А вот «Наполи» в этом сезоне еврокубков сыграл в гостях пять раз и победил лишь однажды — 3:1 над скромнейшим «Цюрихом».



Вот что было в Лиге чемпионов: 0:0 с «Црвеной Звездой», 2:2 с «ПСЖ» и 0:1 с «Ливерпулем». В Лиге Европы получше: 3:1 с «Цюрихом» и 1:3 с «Ред Булл Зальцбург». Впрочем, ответная игра с австрийцами была формальностью (дома «Наполи» разгромил соперника — 3:0), так что её можно вынести за скобки.



Пожалуй, с точки зрения исхода выбирать следует между лобовой ничьей за 3.52 и П1 с нулевой форой за 1.76. «Канонирам» будет очень тяжело в Неаполе, но на своём поле они хороши. Пять побед в шести матчах Лиги Европы и 30 очков из 30 возможных на «Эмирейтс» в рамках АПЛ начиная с декабря.



Также можно рассмотреть вариант «1Х + обе забьют» за 2.21. Защита «канониров» всё ещё не способна существовать без обрезов и привозов, а линия атаки «Наполи» достаточно сильна, чтобы выжать из 3-4 моментов как минимум один гол. Вдобавок участие Лорана Косельни и Гранита Джаки под вопросом, а использовать слабости соперника в опорной зоне итальянцы умеют».

«Арсенал» — «Наполи». Прогноз: лондонцы исправятся за поражение от «Эвертона» «Канониры» выиграли в семи последних домашних матчах во всех турнирах.