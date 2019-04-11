«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз «Чемпионата» на Лигу Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Валенсия». Матч начнётся сегодня, 11 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Валенсии» с форой (0) за 1.91.



«Валенсия» очень хочет взять трофей в год 100-летия клуба. В финал Кубка Испании команда уже вышла, но там её ждёт «Барселона», и шансы, конечно, невелики. До конца пути в Лиге Европы осталось немного, жертвовать этим турниром «летучие мыши» точно не будут. Тем более лишний раз щёлкнуть по носу соседа (Валенсию и Вильяреал разделяют всего 60 километров) всегда приятно.



«Вильярреал» паршиво играет на своём поле в Примере (всего три победы в 16 матчах при 24 пропущенных голах). В Лиге Европы подопечные Хавьера Ревильи Кальехи ещё не проигрывали, зато пропускают они исправно: лишь две домашние встречи из пяти сыграны на ноль — с «Рапидом» и «Спартаком» Олега Кононова.



«Валенсия» явно посильнее, так что ИТБ 1 гола гостей за 1.69 выглядит надёжно. «Вильярреал» пропускал в семи из восьми предыдущих матчей (исключение — 2:0 с «Леванте»). Также неплохо выглядит классическая П2 с нулевой форой за 1.91. «Летучие мыши» очень часто играют вничью, но в целом своего соперника они превосходят».

«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз: клуб Черышева учтёт ошибки российских команд «Вильярреал» пропускал в семи из восьми предыдущих матчей во всех турнирах.