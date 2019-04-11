«Арсенал» — «Наполи»: прогноз Александра Григоряна на 1/4 финала Лиги Европы

Экс главный тренер «Луча-Энергии», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарата» и «Тосно» Александр Григорян дал прогноз на матч «Арсенал» — «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 11 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: обе забьют + ТБ 2,5 мяча за 1.80.



«Возможно, кто-то из этой пары станет победителем Лиги Европы.



«Наполи» потерял мотивацию в чемпионате, второе место завоевано и серебро слишком рано. И слишком рано шансы потеряны побороться за скудетто.



Поэтому у «Наполи» есть время готовиться спокойно к Лиге Европы, которого нет у «Арсенала».



Понятное дело, что будет преимущество у «Арсенала», но дело в том, что «Наполи» всё-таки в этой паре я отдаю предпочтение. Хотя в Лондоне не исключено, что есть шансы побороться за победу у «Арсенала». Я бы дал такой прогноз, что обе команды забьют и в матче будет забито не менее трёх мячей», — сказал Григорян.