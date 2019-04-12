«Лестер» — «Ньюкасл»: эксперты назвали фаворита матча 34-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 34-го тура АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл». Встреча состоится 12 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы хозяев оценили коэффициентом 1.65. Это соответствует вероятности 58%. Шансы «Ньюкасла» победить соответствуют коэффициенту 5.50 (18%). Поставить на ничью можно за 3.85 (24%).



Ставки на ТМ 2,5 гола принимаются за 1.90, на ТБ 2,5 гола — за 1.95. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. За 1.85 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев поля со счётом 2:0 (коэффициент 6.25).



После 33 туров «Лестер» занимает 7-е место, набрав 47 очков. У «Ньюкасла» 35 очков и 15-е место.