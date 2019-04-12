«Арсенал» — «Наполи»: букмекеры оценили шансы команд пройти в полуфинал ЛЕ

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» обыграл на выезде «Наполи» со счётом 2:0. Букмекеры оценили шансы команд пройти в полуфинал турнира.



Поставить на то, что лондонцы по сумме двух встреч пройдут в 1/2 финала, можно за 1.20. Это соответствует вероятности в 79%. Шансы итальянцев отыграться во второй встрече и пройти в полуфинал эксперты оценили коэффициентом 4.50 (21%).



Ответный матч в Италии состоится 18 апреля. Сделать ставку на победу в нем хозяев поля можно за 1.85. Вероятность успеха гостей оценивается коэффициентом 4.00. На ничью предлагается коэффициент 3.90.



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