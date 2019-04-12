«Айнтрахт» — «Бенфика»: букмекеры оценили шансы команд на полуфинал ЛЕ

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» на своём поле победила «Айнтрахт» со счётом 4:2. Букмекеры оценили шансы команд пройти в полуфинал турнира.



Поставить на выход португальцев в 1/2 финала можно за 1.35, что соответствует вероятности примерно в 69%. Шансы того, что клуб из Германии на своём поле сумеет совершить камбэк и пройти в следующий раунд турнира, эксперты оценили коэффициентом 3.05 (31%).



Ответный матч состоится 18 апреля. Сделать ставку на победу в нём хозяев можно за 1.80. Вероятность успеха португальского клуба оценивается коэффициентом 4.05. На ничью предлагается коэффициент 3.95.



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