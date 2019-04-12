«Вильярреал» — «Валенсия»: шансы команд на выход в полуфинал Лиги Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Валенсия» победила «Вильярреал» со счётом 3:1, забив два мяча в добавленное арбитром время. Букмекеры оценили шансы команд пройти в полуфинал турнира.



Поставить на выход «летучих мышей» в 1/2 финала можно за 1.01 (примерно 97% вероятности). Вероятность того, что «Вильярреал» на выезде сумеет добиться нужного для себя результата, эксперты оценили коэффициентом 24.00 (3%).



Ответный матч 1/4 финала состоится 18 апреля. Сделать ставку на победу в нём хозяев поля можно за 1.83. Вероятность успеха «Вильярреала» оценивается коэффициентом 4.68. На ничью предлагается коэффициент 3.84.



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