«Енисей» — «Уфа»: эксперты назвали фаворита матча 23-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура чемпионата РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Уфа». Встреча состоится 13 апреля, начало — в 11:30 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 2.85. Это соответствует вероятности 34%. Шансы «Енисея» выиграть соответствуют коэффициенту 2.90 (33%). Поставить на ничью также можно за 2.90 (33%).



По прогнозу аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.85, на ТМ 2,5 гола — за 1.45. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.25. За 1.65 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 5.50).



«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. У «Енисея» 16-е место и 12 очков в активе.