«Милан» — «Лацио»: эксперты назвали фаворита матча 32-го тура Серии А

Букмекеры назвали фаворита матча 32-го тура Серии А «Милан» — «Лацио». Встреча состоится 13 апреля, начало — в 21:30 мск.



Вероятность победы хозяев оценили коэффициентом 2.55. Это соответствует вероятности 37%. Шансы «Лацио» победить оцениваются коэффициентом 2.75 (35%). Поставить на ничью можно за 3.25 (28%).



Ставки на ТМ 2,5 гола принимаются за 1.80, на ТБ 2,5 гола — за 2.00. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.75. За 2.00 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — 1:1 (коэффициент 5.75).



В 31 матче чемпионата «Милан» набрал 52 очка и занимает 4-е место. «Лацио» (49) — на 7-м месте.