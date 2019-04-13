«Ман Юнайтед» — «Вест Хэм»: букмекеры назвали фаворита матча 34-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится 13 апреля, начало — в 19:30 мск.



Вероятность победы хозяев оценили коэффициентом 1.40. Это соответствует вероятности 68%. Поставить на успех «Вест Хэма» можно с коэффициентом 7.25 (13%). Поставить на ничью можно за 5.00 (19%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.50, на ТМ 2,5 гола — за 2.60. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. За 2.05 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев поля со счётом 2:0 (коэффициент 6.75).



В 33 матчах чемпионата «МЮ» набрал 61 очко и занимает 6-е место. «Вест Хэм» (42) — на 11-м месте.