«Динамо» — «Краснодар»: букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар». Встреча состоится 14 апреля, начало — в 14:00 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 2.35. Это соответствует вероятности 40%. Поставить на успех «Динамо» можно с коэффициентом 3.40 (29%). Поставить на ничью можно за 3.10 (31%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.50, на ТМ 2,5 гола — за 1.55. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. За 1.70 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 5.75).



После 22 туров «Краснодар» занимает 2-е место, набрав 41 очко. У «Динамо» 24 очка и 13-е место.