Аналитики оценили шансы «Зенита» победить «Анжи» в 23-м туре РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура чемпионата РПЛ сезона-2018/19 «Зенит» — «Анжи». Встреча состоится 14 апреля, начало — в 16:30 мск.



Вероятность победы москвичей хозяев оценили коэффициентом 1.08. Это соответствует вероятности около 89%. Шансы «Анжи» аналитики оценили коэффициентом 35.00 (3%). Поставить на ничью можно за 12.00 (8%).



По прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.30, на ТМ 2,5 гола — за 3.65. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 3.15. За 1.37 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа питерцев со счётом 3:0 (коэффициент 5.25).



«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 45 очков. У «Анжи» 15-е место и 19 очков.