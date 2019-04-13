ЦСКА — «Авангард»: бонус за верный прогноз на 1-й матч финала Кубка Гагарина

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина-2019 в Москве встретятся ЦСКА и «Авангард». Букмекерские конторы оценивают шансы москвичей выше: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 1.70. На успех «Авангарда» аналитики предложили коэффициент 4.40. Вероятность ничейного исхода эксперты оценивают коэффициентом 4.05. При этом ЦСКА — явные фавориты всей серии.



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Матч ЦСКА — «Авангард» стартует 13 апреля в 17:00 мск.