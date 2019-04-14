«Лилль» — «ПСЖ»: котировки на матч 32-го тура Лиги 1

Матч 32-го тура чемпионата Франции сезона-2018/19 «Лилль» — «ПСЖ» состоится 14 апреля, начало — в 22:00 мск.



Букмекеры оценили вероятность победы гостей коэффициентом 1.75. В процентах эта вероятность составляет около 54%. Сделать ставку на победу «Лилля» можно за 4.30 (21%). Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.85 (25%).



По прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.65, на ТМ 2,5 гола — за 2.20. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. За 2.20 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 7.00).



«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, набрав 81 очко. У «Лилля» 2-е место и 61 очко в активе. В случае победы или ничьей парижане обеспечат себе титул чемпиона Франции.