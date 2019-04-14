«Ливерпуль» — «Челси»: букмекеры назвали фаворита в матче 34-го тура АПЛ

Букмекеры сделали свой прогноз по шансам в матче «Ливерпуль» — «Челси» 34-го тура АПЛ.



Вероятность победы хозяев оценивается коэффициентом 1.65. Это соответствует шансам в 57%. На победу «Челси» аналитики дают коэффициент 5.00 (19%). Поставить на ничью можно за 4.00 (24%).

Ставки на три либо больше забитых мяча принимаются за 1.75, на количество голов от нуля до двух — за 2.08. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.75. Обратное котируется с коэффициентом 1.95. Самый вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев поля со счётом 1:0 (коэффициент 8.00).



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Матч «Ливерпуль» — «Челси» начнется 14 апреля в 18:30 мск.