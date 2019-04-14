«Валенсия» — «Леванте»: эксперты назвали фаворита матча 32-го тура Примеры

Букмекеры назвали фаворита матча 32-го тура чемпионата Испании сезона-2018/19 «Валенсия» — «Леванте». Встреча состоится 14 апреля, начало — в 21:45 мск.



Вероятность победы хозяев эксперты оценили коэффициентом 1.50. Это означает, что шансы «Валенсии» победить составляют примерно 64%. Шансы «Леванте» выиграть соответствуют коэффициенту 6.00 (15%). Поставить на ничью можно за 4.60 (21%).



По прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.50, на ТМ 2,5 гола — за 2.55. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. За 2.15 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев со счётом 2:0 (коэффициент 7.25).



«Валенсия» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков. У «Леванте» 15-е место и 33 очка в активе.