«Милан» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 32-го тура Серии А сезона-2018/19 «Милан» — «Лацио». Начало встречи 13 апреля 2019 года запланировано на 21:30 мск.



Ставка: тотал матча меньше 2,5 мяча за 1.80.



«Одна из определяющих встреч для борьбы за последнее место в Лиге чемпионов. У «Милана» такой стиль игры – от обороны, очень аккуратно, надежно. И, в принципе, «Лацио» играет в похожей манере, не рискует лишний раз.



На кону очень многое, конкуренты будут биться, но играть с оглядкой на свои ворота. Поэтому – тотал меньше 2,5 мяча. Много голов в этом матче не жду», — сказал Нобель Арустамян.

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