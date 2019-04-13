«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится 13 апреля, начало — в 19:30 мск.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит с форой "-1" за 1.65.



«В целом «Вест Хэм» добавил во втором тайме на «Стэмфорд Бридж» в понедельник, но всё же они по делу проиграли «Челси». Ожидаю, что и «Юнайтед» возьмёт все три очка, поскольку они хотят продолжить бороться за место в зоне Лиги чемпионов.



«Молотобойцы» проиграли шесть из последних семи выездных матчей АПЛ. Кроме того, они проиграли все четыре выездных матча в этом сезоне с командами «большой шестёрки» с общей разницей 1-10. Так что ставлю на хозяев", — сказал Оуэн.

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз: фарт Сульшера закончился «МЮ» продолжит пропускать, но и «Вест Хэм» не оставит свои ворота сухими на «Олд Траффорд».