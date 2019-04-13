ЦСКА — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на первый матч финала Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на первый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Матч начнётся сегодня, 13 апреля, в 17:00 мск.



Ставка: гол в первые 11 минут — нет за 1.85



«Соперники стоят друг друга. У «Авангарда» ровный и глубокий состав, лучшее большинство среди всех участников плей-офф и элитный тренер с огромным опытом. Подопечные Боба Хартли бодро выходят из обороны в атаку, редко ошибаются под давлением у своих ворот и умеют насыщать среднюю зону. У уфимцев были отрезки, когда они подолгу не могли подобраться к владениям Игоря Бобкова.



Красно-синие наверняка будут пытаться закрепиться в чужой зоне через вброс шайбы. Поначалу на фоне свежести «ястребы» должны с этим справляться, так что дебют рискует выйти не самым событийным. Возьмём «гол в первые 11 минут — нет» за 1.85. Ни в одном из семи матчей финала Запада быстрой шайбы не случилось, ЦСКА предельно осторожен.



«Авангард» склонен увлекаться атакой и пропускать быстрые выпады соперника. «СЮ» бодро атаковал с ходу, а ведь линия нападения у Игоря Никитина ещё сильнее. Если москвичи будут так же часто выходить «3 в 2» или «2 в 2», Бобкову не поздоровится. Омичи наверняка прекрасно это понимают и постараются сыграть аккуратнее, чтобы не терять баланс и не дарить противнику подарки».

ЦСКА — «Авангард». Прогноз: Хартли и Никитин спешить не станут У «армейцев» преимущество своего льда, у «ястребов» лишний день отдыха