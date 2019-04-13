ЦСКА — «Авангард»: прогноз Ал. Кожевникова на 1-й матч финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников дал прогноз на первый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Игра начнётся сегодня, 13 апреля, в 17:00 мск.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.65.



«Итак, начинается решающий этап борьбы за Кубок Гагарина. Команда Западной конференции – вполне ожидаемый результат отбора, тогда как на Востоке в финале явно ждали кого-то другого. У нас первый матч, начинаем в Москве. Даже и не знаю, кто выиграет матч. Ну, давайте на ЦСКА поставим. Дома играют, начинают на своей площадке, будет условное преимущество.



Вот снова трудно говорить. Снова две ровные и равные команды, как ЦСКА и СКА. Вот лишь по причине того, что они дома играют, им и отдаю предпочтение. У «армейцев» на домашнем льду всегда получается, даже с везением или без него. Дома они более ответственно играют, серьёзнее ко всему относятся, меньше удаляются. Там им, как известно, и стены помогают.



Поставлю на «армейцев» и их победу с преимуществом в одну шайбу. Игра будет тяжёлая. Вряд ли забросят на двоих более четырёх шайб. То есть низовая игра нас ожидает. Можно также и на точный счёт поставить: 3:1, 2:1. Даже на то, что в пустые забросят, как в последней, седьмой, игре со СКА. Вот тут хороший коэффициент могут дать на такое событие. Так что очень серьёзная игра нас ожидает. Победа ЦСКА в одну шайбу и в основное время».