London Spitfire — Philadelphia Fusion: прогноз на киберспортивный матч

13 апреля состоится киберспортивный матч второго этапа Overwatch League между командами London Spitfire и Philadelphia Fusion.



Ставка: победа Philadelphia Fusionза 2.12.



«Борьба за победу между London Spitfire и Philadelphia Fusion будет особенно острой, поскольку приблизит выигравший коллектив к плей-офф этапа. У победителей дебютного сезона из Лондона в текущем возникли проблемы. London Spitfire не смогли выйти в плей-офф этапа, хотя после паузы выиграли оба матча – против аутсайдеров Florida Mayhem и Atlanta Reign. Трудно сказать, смогут ли «летчики» ввязаться в борьбу за путевки в плей-офф, и матч с Филадельфией должен многое показать.



Перспективы Philadelphia Fusion в сегодняшнем матче куда ярче; команда на втором этапе проиграла лишь Нью-Йорку и остается в числе лидеров регулярного сезона. Очередная победа коллектива под руководством NamedHwi выглядит очень логичной, хотя легкой точно не будет — скорее стоит ждать острой борьбы в каждом раунде.



Филадельфия уже успела однажды проиграть, а впереди у «оранжевых» два матча против лидеров San Francisco Shock и New York Excelsior. Возможно, в таких условиях неудача в сегодняшней игре похоронит шансы Fusion на плей-офф. А вот London Spitfire пока обходится без поражений, а значит в любом случае продолжит борьбу за топ-8 этапа».