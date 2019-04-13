Овинс Сент Прю – Никита Крылов: прогноз Романа Мазурова на ММА

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC 236 Овинс Сент Прю (США) – Никита Крылов (Украина), который состоится в ночь на 14 апреля.



Ставка: победа Овинса Сент Прю за 1.95



«Овинс Сен Прю по праву может считаться ветераном лиги. Ему доводилось даже драться за звание чемпиона, и, кстати, он был одним из немногих, кто заставил Джона Джонса выглядеть плохо. Овинс физически очень крепкий, может плотно попасть. А также у него очень неплохая борьба, плюс тот самый коронный прием – удушение плечом, от которого в свое время пострадал и его нынешний соперник Никита Крылов. Как вы догадались, это будет бой реванш. В последнее время дела у Сен Прю складываются не слишком удачно. Из пяти боев у него два поражения от Илира Латифи и в последнем поединке от Доминика Рейеса. Хотя Овинс смело может похвастать и успехом в противостоянии с Тайсоном Педро. Все это говорит лишь о том, что Сен Прю по-прежнему опасен для любого.



Никита Крылов вернулся в самую сильную лигу мира, после того как самолично решил разорвать с ней контракт и уехать драться в Россию. Поколотив целый ряд соперников, он решил тряхнуть стариной, да так, что старина чуть не отвалилась. Бой в Москве против Яна Блаховича проходил под контролем Никиты, но затем он допустил ошибку и попался на прием. Никита базовый ударник, и прекрасно ведет бои в стойке, впрочем, и о борьбе он имеет неплохое представление. Крылов спокойно идет в размены и выигрывает в них. Хорошая техника ударов ногами.



Если поединок пройдет в стойке, то шансы примерно равны. Может даже у Никиты будет небольшой перевес. Овинс наверняка постарается перевести бой на канвас и там прикончить оппонента. У Никиты не самая лучшая защита от переводов, и это тоже надо учитывать. Все складывается так, что небольшим фаворитом в этом противостоянии будет Овинс. Так и запишем».