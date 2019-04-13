«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс», который состоится 13 апреля.



Ставка: победа «Сиксерс» в первой половине с форой «-3» за 1.90.



«Симмонс и Эмбиид уже получили опыт плей-офф в прошлом сезоне, есть четыре кубковых игры в активе у Тобиаса Харриса, а Батлер и Редик уже на постоянной основе рубятся в апрельских сражениях. «Филадельфия», как более матёрый коллектив, постарается сразу же оглушить противника мощным ударом и при поддержке фанатов послать «Бруклин» в своеобразный нокдаун.



Фора «-3» на «Сиксерс» в первой половине отлично подходит для проверки психологического состояния «Нетс». Расселл, Аллен, Леверт, Джо Харрис и Динуайдди провели на пятерых в сумме аж 18 минут в плей-офф за всю жизнь. Родион Куруч новичок. Даже Кенни Аткинсон дебютирует в кубковой стадии. Сложно представить, что при отсутствии кубкового опыта у ключевых исполнителей и главного тренера «Бруклин» сможет держать удар со столь грозным противником на чужой паркете.



Означает ли это, что «Нетс» обязательно развалятся? Вовсе нет. Рано или поздно гости начнут попадать из-за дуги, привыкнут к атмосфере и новой планке жёсткости, после чего «Бруклин» постарается навязать свою волю».

«Филадельфия» — «Бруклин». Прогноз: «Нетс» понадобится время на раскачку «Сиксерс» возьмут первую половину с форой «-3», Харрис наберёт меньше 21 очка — в «Большом куше».