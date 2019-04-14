«Зенит» — «Анжи»: ставка Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 2.70

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Анжи» в 23-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: тотал больше 1,5 мяча в каждом тайме за 2.70.



«Тяжелейшая ситуация у «Анжи», но команда не бросает играть. Продолжает биться, сражаться, хотя ребята уже очень давно не видели никаких денег. Печально, что такие ситуации у нас еще существуют. Но ребята должны продолжать сражаться хотя бы за своего тренера — Магомеда Адиева. Он ведет себя невероятно достойно, находит какие-то слова и делает так, чтобы команда еще сохраняла какие-то шансы. Только уважения он достоин.



Но с «Зенитом» «Анжи» будет сложно. В первом круге преподнесли сенсацию, победили. Но здесь «Зенит» будет предельно мотивирован, конечно. Ему очки нужны. Он должен подпитывать свое преимущество в чемпионате.



В Краснодаре «Анжи» получил пять мячей в свои ворота. Здесь, думаю, «Зенит» будет настроен забить как можно больше. Предложу ставку «тотал больше 1,5 мяча в каждом тайме». Думаю, по два мяча петербуржцы забьют в каждой половине. Это минимум. Все-таки разница в классе огромная. Дзюба мало забивает, ему захочется копилку пополнить. На одном голе петербуржцы не остановятся».

«Динамо» — «Краснодар», «Зенит» — «Анжи». Прогноз на матчи РПЛ Четыре ставки на матчи Российской Премьер-Лиги.