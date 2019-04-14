«Ростов» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 23-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Ростов» — «Спартак». Начало встречи 14 апреля 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Ставка: ничья за 2.95.



«Одна из самых ожидаемых игр тура, соперники совсем рядом находятся в таблице. Думаю, «Ростов» — это команда, которая может удивить. Ростовчане моментами играют в очень содержательный футбол и имеют хорошую оборону.



Думаю, что со «Спартаком» будет очень упорный матч, соперники достойны друг друга. И предположу, что он закончится вничью», — сказал Нобель Арустамян.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»