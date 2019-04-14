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«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Майкла Оуэна на главный матч тура в АПЛ

«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Майкла Оуэна на главный матч тура в АПЛ
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси». Встреча состоится 14 апреля, начало — в 18:30 мск.

Ставка: «Ливерпуль» победит в первом тайме и матче за 2.48.

«Ливерпуль» в среду забил два гола в ворота «Порту», явно экономя силы. Чувствую, что они могут сохранить своё положение в чемпионской гонке и победить «Челси», хотя у синих в последние годы шикарная статистика на «Энфилде».

«Челси» играл в Лиге Европы в Праге в четверг, а до того с трудом победил «Вест Хэм» в понедельник вечером благодаря мастер-классу Азара. «Ливерпуль» будет иметь дополнительные 48 часов для подготовки к игре. Думаю, им этого хватит", — сказал Оуэн.

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