«Ливерпуль» — «Челси»: ставка Пола Мерсона на АПЛ с коэффициентом 8.10

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон сделал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси». Встреча состоится 14 апреля, начало — в 18:30 мск.



Ставка: точный счет 2:1 за 8.10.



«Не уверен, что Эден Азар будет играть с первых минут, поскольку Лига Европы — важнейший турнир для «Челси». Победа в этом соревновании важнее, чем попадание в четверку лучших, — для тренера, который никогда ничего не выигрывал.

Это большая возможность для Маурицио Сарри, поэтому вопрос в том, кто выйдет у «Челси». Если «Челси» сыграет лучшим составом и не будет думать о следующем четверге, будет большая игра, никаких вопросов. Но я поставлю на «Ливерпуль».



«Ливерпуль» будет нервничать. Они не выигрывали АПЛ 29 лет, и все в городе говорят об этом. Давление огромное, так что победа будет тяжелой», — сказал Пол Мерсон.