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«Ростов» — «Спартак»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 23-го тура РПЛ

«Ростов» — «Спартак»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 23-го тура РПЛ
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Экс главный тренер сборной России и «Локомотива» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Ростов» — «Спартак». Начало встречи 14 апреля 2019 года запланировано на 19:00 мск.

Ставка: победа «Ростова» за 2.65.

«Ставлю на «Ростов». Думаю, здесь и у тренера, и у бывших игроков «Спартака» будет боевое настроение, они будут действовать с повышенной мотивацией. Надеюсь, Карпин уже не скажет, как в случае с «Уфой», что у спартаковцев желания было больше и мотивация выше. Вот в этой игре желание победить, может быть, будет больше именно у ростовчан, чем у спартаковцев.

Ну и проблемы в обороне «Спартака» ощутимы. И это может стать главным преимуществом «Ростова». Скоростные атаки южан станут проблемой для москвичей».

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