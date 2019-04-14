«Ростов» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 23-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 «Ростов» — «Спартак».



Ставки: «Спартак» победит за 3.05, «Спартак» победит в первом тайме за 3.95, обе забьют за 2.15.



«Спартак» очень ярко начинает все матчи. С ЦСКА, если бы команда забила два мяча в своих моментах, сегодня разговоров бы не было. Все говорили бы, что «Спартак» в порядке и прочее. Во всех последних матчах «Спартак» начинает ярко, имеет много моментов. Видимо, здесь будет то же самое.



«Ростов» — команда, которую просто так не раскусишь, она в хорошем состоянии, тем более Карпин против «Спартака», так что настрой будет запредельным.



Если «Спартак» хоть немного думает о выходе в Лигу чемпионов, а на это есть шансы, потому что ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» будут еще играть между собой, то надо выигрывать. У «Спартака» остались легче соперники. Думается, «Спартак» соберется и победит», — сказал Ловчев.

«Ростов» — «Спартак». Прогноз: Кононов не даст Карпину подобраться к топ-5 «Спартак» не выигрывал в Ростове-на-Дону с 2013 года.