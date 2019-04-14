«Ростов» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч 23-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» в 23-м туре РПЛ.



Ставка: обе забьют за 2.18.



«В прошлом туре оба соперника сыграли крайне неудачно, поэтому обеим командам нужна только победа. “Спартак” проиграл в принципиальном столичном дерби ЦСКА. Мало того что красно-белые уступили «армейцам», так они еще и не сумели распечатать ворота Игоря Акинфеева. К тому же из-за перебора желтых карточек команда Олега Кононова потеряла Георгия Джикию, а голкипер Александр Селихов сломал палец. Поэтому у “Спартака” намечаются очень большие проблемы в обороне.



“Ростов” неожиданно уступил с минимальным счетом “Уфе” и также не сумел забить. Теперь ростовчане попадают на раненого зверя в лице “Спартака”. Для экс-спартаковца в качестве и игрока, и тренера Валерия Карпина матч против бывшей команды станет крайне принципиальным.



В первом круге соперники уже встречались. Тогда со счетом 1:0 победили ростовчане. Учитывая, что “Спартак” захочет взять реванш, а обе команды давненько не забивали, их мотивация будет запредельной. Именно поэтому жду забитые голы именно в грядущей игре и ставлю на обе забьют».

«Ростов» — «Спартак». Прогноз: Кононов не даст Карпину подобраться к топ-5 «Спартак» не выигрывал в Ростове-на-Дону с 2013 года.