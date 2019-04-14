«Ростов» — «Спартак»: ставка Сергея Силкина с коэффициентом 11.0

Известный российский тренер Сергей Силкин дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Ростов» — «Спартак». Начало встречи 14 апреля 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Ставка: точный счет 1:2 за 11.0.



«Если бы «Спартак» играл дома, поставил бы на «Ростов», дома ростовчане не всегда добиваются нужного результата. Москвичи же ставят перед собой высокие задачи: занять место повыше, попасть в Лигу Европы, бороться до конца. Также «Спартак» имеет более высокий уровень исполнителей, особенно в передней линии, ну и нужно им реабилитироваться за поражение с ЦСКА. Поставлю на победу «Спартака».



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