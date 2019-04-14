«Валенсия» – «Леванте»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Валенсия» – «Леванте».



Ставка: победа «Валенсии» с форой "-2,5" за 4.20.



«На следующий день после севильянского дерби нас ждет валенсийское. Если следите за Ла Лигой, то наверняка знаете, что «Валенсия» сейчас на ходу. В прошлом туре она неожиданно проиграла «Райо Вальекано» — 0:2, но до этого не проигрывала 17 матчей подряд. А после поражения от «Райо» команда Марселино исправилась, обыграв в Лиге Европы «Вильярреал» в гостях (3:1).



«Валенсия» на всех парах мчится к зоне Лиги чемпионов и будет стремиться доказать, что поражение в прошлом туре – просто случайность. Лидеры команды в прекрасной форме.



Честно говоря, не думаю, что «Леванте» сможет что-то противопоставить «Валенсии», кроме запредельной мотивации, – болельщики многое простят клубу в случае гостевой победы над принципиальным соперником. Но «Леванте» сейчас просто не в той весовой категории. Ставлю на то, что «Валенсия» победит с разницей более чем в два мяча», — сказал Гратакос.

«Валенсия» — «Леванте». Прогноз: после Лиги Европы «летучим мышам» будет тяжело «Леванте» не выигрывал в чемпионате Испании с середины февраля.