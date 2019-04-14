«Портленд» — «Оклахома-Сити»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч плей-офф НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 14 апреля.



Ставка: тотал передач Адамса больше 1,5 за 2.43.



«В распоряжении Терри Стоттса козырей не так много, но есть, к тому же за «Портленд» говорит преимущество своего паркета. Если говорить о тех, кто точно пропустит встречу, то здесь всё очевидно. Хозяева обойдутся без Нуркича, а Билли Донован не сможет рассчитывать на Робертсона. Значимость потерь несопоставима.



По итогам регулярного чемпионата «Портленд» на 9-й строчке по проценту реализации трёхочковых, а «Оклахома» — на 22-й. При этом во всех четырёх встречах «Тандер» эффективнее реализовывали броски с периметра. Разумеется, велико влияние Пола Джорджа, который на определённых этапах сезона был кандидатом на приз MVP.

Из-за потрясающего коэффициента 2.43 выделяется тотал передач Адамса больше 1,5. По сезону у Стивена 1,6 ассиста в среднем за матч, и в двух из четырёх матчей против «Портленда» в нынешнем регулярном чемпионате центровой «Тандер» пробивал установленный рубеж. При вероятности в районе 50% столь аппетитными предложениями разбрасываться нельзя».