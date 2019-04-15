«Леганес» — «Реал» Мадрид: котировки на матч 32-го тура Примеры

Матч 32-го тура чемпионата Франции сезона-2018/19 «Леганес» — «Реал» Мадрид состоится 15 апреля, начало — в 22:00 мск.



Букмекеры оценили вероятность победы гостей коэффициентом 1.65. В процентах эта вероятность составляет около 58%. Сделать ставку на победу «Леганеса» можно за 4.90 (19%). Поставить на ничью можно с коэффициентом 4.10 (23%).



По прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.65, на ТМ 2,5 гола — за 2.25. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. За 2.15 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа команды Зинедина Зидана со счётом 2:1 (коэффициент 7.00).



«Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков. У «Леганеса» 13-е место и 40 очков в активе.